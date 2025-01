Maurício comemora bom momento e valoriza trabalho coletivo do Palmeiras

O Verdão não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Campeonato Paulista havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

Com duas vitórias (Portuguesa e Santos), um empate (Noroeste) e uma derrota (Novorizontino) até o momento, o Palmeiras se encontra com sete pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com nove unidades.