Há três partidas sem vencer, Santos é o time que menos criou grandes chances de gol no Paulista

O Santos vive um início preocupante no Campeonato Paulista. Após quatro rodadas, o time apresenta números que escancaram a fragilidade da equipe, tanto ofensiva quanto defensivamente. Com apenas 33,3% de aproveitamento, o Peixe acumula uma vitória, um empate e duas derrotas, além de figurar como a equipe que menos criou grandes chances no torneio até o momento.

De acordo com o Sofascore, o Alvinegro Praiano criou somente três grandes chances de gol em quatro partidas disputadas, número que equivale ao pior desempenho ofensivo dentre os 16 participantes do Paulistão.

Também segundo à plataforma de estatísticas, o sistema defensivo do time da Baixada também tem mostrado muitas falhas, com 14 grandes chances cedidas aos adversários, marca que coloca o clube na segunda posição deste quesito negativo.