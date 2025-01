Grêmio supera Sindicato dos Atletas em jogo-treino antes do duelo contra o Monsoon pelo Gaúcho

Além disso, o comandante argentino rodou a equipe e fez testes visando a próxima rodada do Campeonato Gaúcho.

O elenco retornará aos treinos nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), antes do duelo com o Moonson, pela terceira rodada do estadual. A bola rola na quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio do Vale.