Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo, Talisca é anunciado pelo Fenerbahçe

O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou a contratação do brasileiro Anderson Talisca nesta segunda-feira (27). O atleta chega em Istambul após passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e deve assinar vínculo válido até 2026.

O jogador viajou nesta segunda para a Turquia para realizar exames médicos e definir os últimos detalhes para a assinatura do contrato. Talisca estava sem atuar pelo Al-Nassr desde o começo de dezembro e era especulado no Fenerbahçe desde o fim do último mês.

Esta é a segunda passagem do meia pelo futebol turco, onde atuou pelo Besiktas de 2016 até 2018, acumulando 37 gols e 15 assistências em 80 partidas, além de conquistar o Campeonato Turco em 2017.