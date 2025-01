Especulado pelo Botafogo, Miguel Almirón deve retornar ao Atlanta United

O atacante paraguaio Miguel Almirón deve retornar ao Atlanta United, dos EUA, nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos foi a contratação mais cara do Newcastle United em 2019, porém perdeu espaço na equipe inglesa na atual temporada e atraiu o interesse de seu antigo time, do futebol árabe e do Botafogo.

Miguel Almirón foi um dos jogadores mais especulados durante a janela de transferências. Esteve muito próximo de um acerto com o Charlotte, da MLS, porém optou por ficar na Inglaterra. Além de quase ir ao clube estadunidense, o Botafogo abriu conversas com o Newcastle, mas não conseguiu avançar pelo atleta. Entretanto, com o interesse do Atlanta United, equipe onde o atacante é ídolo, sua saída é iminente.