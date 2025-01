Emiliano Martínez é regularizado no BID e aguarda inscrição no Paulista para estrear pelo Palmeiras

Nesta segunda-feira, o Palmeiras regularizou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF o volante Emiliano Martínez. Anunciado na última sexta-feira, o atleta de 25 anos assinou vínculo até o final de 2029 e aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para estrear pelo Verdão.

O meio-campista uruguaio treinou normalmente no último domingo e nesta segunda. Contudo, apesar de registrado no BID, também é preciso que o jogador apareça na lista de inscritos do Palmeiras no Paulistão para que possa estrear.

Ele é a terceira aquisição do Alviverde, que anteriormente anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho.