Destaque defensivo contra o Corinthians, Pablo Maia comemora retorno e exalta vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Líder de desarmes do clássico, o volante Pablo Maia celebrou o retorno aos gramados após lesão e exaltou a vitória do Tricolor.

Neste início de temporada, o camisa 29 voltou a jogar após quase oito meses afastado devido a uma grave lesão no tendão da coxa esquerda, sofrida em abril do ano passado. O jogador esteve campo nos dois jogos do Tricolor na pré-temporada e foi titular nos primeiros compromissos pelo Paulista.

"Fico feliz de voltar a jogar, de estar em campo ajudando meus companheiros. Respeitei todo o processo, me preparei demais para retornar. É só o começo, jogo a jogo voltarei ao meu mais alto nível. Seguirei trabalhando com o mesmo empenho e seriedade de sempre", disse o volante.