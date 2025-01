Contagem regressiva! Faltam 500 dias para a Copa do Mundo 2026

Este espetáculo único de 39 dias está cada vez mais próximo. A Fifa intensificará os preparativos em 2025, sempre em conjunto com os países coorganizadores e cidades-sede, parceiros e patrocinadores oficiais, mídia e outros grupos de interesse; período durante o qual serão alcançados marcos importantes.

As eliminatórias para a Copa do Mundo começarão a ser definidas em todas as confederações: África (CAF), Ásia (AFC), Europa (UEFA), América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF), Oceania (OFC) e América do Sul ( CONMEBOL). Dentro de alguns meses conheceremos as primeiras nações que se juntarão ao Canadá, México e Estados Unidos como parte das 48 equipes participantes.

Fora do campo, acontecerão eventos emocionantes como a inauguração dos cartazes oficiais do local, o início da venda de ingressos e serviços, pacotes de hospitalidade, o sorteio final e outros anúncios e atividades que irão cativar os fãs do jogo.

Embora muitos dos preparativos feitos pela Fifa e pelas 16 cidades-sede só serão totalmente visíveis quando os torcedores chegarem à América do Norte em junho e julho de 2026, já existem exemplos tangíveis dessa colaboração contínua, como o projeto de filmagem realizado nos diferentes locais.

A Fifa contratou grandes especialistas na área de filmagens aéreas para captar os lugares emblemáticos e aspectos do cotidiano de cada sede, entre abril e agosto de 2024. Foram registrados mais de 60 dias de conteúdo, materializados em uma série de imagens de eventos únicos que destacam o diversidade das 16 cidades para públicos de todo o mundo. O conteúdo foi fornecido à mídia oficial parceira da Fifa e será incluído em transmissões e promoções relacionadas à competição antes e durante o torneio.

Os bilhões de torcedores que acompanharão a competição entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 não só poderão desfrutar do melhor futebol do mundo, mas também poderão conhecer os torcedores, as culturas, os lugares emblemáticos e as riquezas naturais e estruturas arquitetônicas de Atlanta, Boston, Cidade do México, Dallas, Filadélfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Baía de São Francisco, Los Angeles, Miami, Monterrey, Nova York, Nova Jersey, Seattle, Toronto e Vancouver.