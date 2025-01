Com gols de Aubameyang, Al-Hilal é derrotado e deixa de se isolar na liderança do Saudita

Lula terá no clima o algoz de Bolsonaro na covid?

O Al-Hilal terminou a rodada ainda na primeira posição na tabela, porém, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Al-Ittihad, que foi derrotado pelo Damac pela manhã. O Al Qadisiya, por sua vez, ocupa a terceira colocação da competição, superando o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, com 37 pontos.

O Al-Hilal enfrenta nesta sexta-feira o Al-Okhdood pela 18 rodada do Campeonato Nacional, enquanto Al Qadisiya volta a campo no sábado, para enfrentar o Al-Fateh, fora de casa.

Os gols da partida

Com apenas um minuto de jogo, foi marcado escanteio para o clube da casa e, após jogada ensaiada, Aubameyang aproveitou o cruzamento na área e apenas empurrou a bola para abrir o placar.

Já no segundo tempo, a bola sobrou perto da meia-lua da equipe da casa para o atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, bater rasteira no canto direito do goleiro e empatar a partida.