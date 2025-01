Com dois brasileiros, ATP divulga lista do qualifying para o Rio Open 2025; veja nomes

A ATP divulgou a lista dos jogadores que disputarão o qualifying do Rio Open 2025, incluindo o campeão de 2019 Laslo Djere e o brasileiros Thiago Monteiro e João Lucas Reis! Dois convites serão divulgados em breve.

? Informações de ingressos do quali serão dadas posteriormente pic.twitter.com/tGjFUXEsbE

? Rio Open (@RioOpenOficial) January 27, 2025





O qualifying de simples consiste em 16 tenistas disputando pelas últimas quatro vagas para o Rio Open. 13 recebem classificação direta através do ranking e as três vagas restantes são de convites, com João Lucas Reis sendo um deles. Os outros dois convites serão anunciados em breve.

Quem vencer dois jogos garante vaga na chave principal do Rio Open, que contará com alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune (12º), Lorenzo Musetti (17º), o jovem João Fonseca entre outros. A etapa será disputada entre os dias 17 e 23 de fevereiro.