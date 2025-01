Carille analisa estreia com vitória em São Januário e releva oscilações do Vasco

Com um show de Vegetti e Philippe Coutinho, o Vasco goleou a Portuguesa-RJ por 4 a 1 neste domingo, em São Januário, pelo Carioca. Foi o primeiro jogo de Fábio Carille em São Januário e o técnico destacou a importância do triunfo diante de seu torcedor.

"Oscilações são normais agora nesse momento, ainda tendo o cansaço então. Além disso, estou muito feliz com essa estreia em São Januário, com apoio do nosso torcedor, com uma boa atuação. Os atletas que entraram responderam bem. Mostramos a todos que estamos no caminho certo", afirmou Carille.