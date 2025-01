Após romper ligamento, Éder Militão demonstra grande evolução na recuperação de lesão

Por sua vez, Militão trabalha forte no CT do Real Madrid para diminuir seu prazo de recuperação, com o objetivo de voltar ainda nesta temporada. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os médicos do clube espanhol estão impressionados com a evolução do brasileiro.

O zagueiro tem divulgado em suas redes sociais alguns passos de sua recuperação. Militão faz trabalhos para fortalecer o joelho e evitar futuras lesões na região. Mesmo com sua evidente melhora, o Real Madrid ainda não estipula um prazo para a volta do atleta.

Nesta temporada, Éder Militão disputou 17 jogos pelo Real Madrid, marcando um gol e dando uma assistência. Além disso, o zagueiro conquistou a Supercopa da Europa com o clube espanhol.