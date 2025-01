Após derrota, Palmeiras tem pior início de Campeonato Paulista desde a chegada de Abel Ferreira

Fim de jogo: Palmeiras 1×2 Novorizontino. #PALxNOV

Em 2023, o Alviverde empatou com São Bento (0 a 0) e São Paulo (0 a 0), e derrotou Botafogo-SP (1 a 0) e Ituano (3 a 1), com 66,66% de aproveitamento em quatro rodadas. Antes disso, na edição de 2022, o Palmeiras começou o Paulistão com vitórias sobre Novorizontino (2 a 0), Ponte Preta (3 a 0) e Água Santa (1 a 0), além de um empate com o São Bernardo (1 a 1), novamente com 83,33% de aproveitamento.

Por fim, em 2021, primeira vez que Abel Ferreira disputou o Paulistão, o Verdão estreou com empate com o Corinthians (2 a 2), derrotou São Caetano (3 a 0) e Ferroviária (2 a 0), e empatou com o São Bento (0 a 0), com um aproveitamento de 66,66%.

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras ficou invicto na fase de grupos das últimas três edições da competição. A derrota diante do Novorizontino colocou fim a uma invencibilidade de 42 jogos na primeira fase da competição.