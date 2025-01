Zubeldía cita "noite redonda" do São Paulo contra o Corinthians e vê frutos de viagem aos EUA

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía não escondeu a sua felicidade com o resultado. O treinador destacou que o clube precisava vencer para dar uma resposta à altura para os mais de 54 mil torcedores que estiveram no Morumbis.

"Extraordinário. Tinham 54 mil pessoas, com chuva, jogo adiado, começo de temporada... Ganhar assim, com a entrega de todos jogadores, uma boa partida, com as dificuldades do clássico, contra uma grande equipe, foi uma noite redonda, com um cenário que os torcedores sabem fazer. Ganhamos porque fizemos uma grande partida. Temos que ficar contentes", disse.

"Acredito que a alegria é momentânea. Hoje estou feliz. A felicidade de representar o São Paulo é muito grande. Os torcedores vieram, fizeram festa e tínhamos que cumprir no gramado. Tínhamos que ganhar hoje. Não sei se vai repercutir no futuro, mas confianças nós já temos. Agora já pensamos no próximo jogo", completou.