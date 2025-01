Torcida do São Paulo estende bandeirão inédito antes de Majestoso no Morumbis

Neste domingo, antes da bola rolar para São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a torcida tricolor estendeu um bandeirão espacial no Morumbis.

A ação foi promovida pela Superbet, patrocinadora máster do São Paulo. O bandeirão, que continha as frases "supercampeão" e "95 anos de vitórias", cobriu todo o anel superior da arquibancada do estádio.

André Costa/Gazeta Press