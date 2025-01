Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam antes do Majestoso

São Paulo e Corinthians jogam neste domingo, às 18h30, no Morumbis, pelo Paulistão 2025. No estádio, haverá apenas a presença de torcedores do Tricolor, o mandante do confronto.

A rivalidade entre as equipes teve o primeiro capítulo neste sábado. Na final da Copinha, o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2 e comemorou o título no Pacaembu.