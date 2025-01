Thiago Silva desabafa após empate do Fluminense com o Madureira pelo Carioca

"Acho que esse jogo vai ficar mais igual. Eles praticamente se apresentaram no mesmo dia. Se eu não me engano, vão estrear os considerados titulares. Aí, as pessoas vão falar: 'E o investimento do Fluminense? É maior do que o do Madureira'. Enfim, com razão. Mas volto a bater na tecla: sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa. É impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que são os jogadores para fazer um grande espetáculo, até para vocês da televisão fica um jogo feio. Então, tudo isso faz você cometer erros que, normalmente, não comete. A gente é obrigado a escutar um 'vai para aquele lugar.' E eu com minha família em Londres. Será que isso vale a pena para mim? Não sei, mas vou continuar tentando, porque vim ccom um propósito e vou procurar cumprir até o final", encerrou.

O Fluminense venceu apenas uma partida em cinco rodadas do Carioca, contra a Portuguesa, na última quinta-feira. Nos outros jogos, foram três empates e uma derrota. A equipe possui um total de seis pontos e ocupa a sétima colocação do torneio estadual.