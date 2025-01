Técnico Filipe Luís elogia atuação de Juninho no Flamengo

Na etapa final, aos 14 minutos, quando o Flamengo já vencia por 2 a 0, Filipe Luís lançou Juninho no lugar de Bruno Henrique. O recém-chegado centroavante, então, passou a ser referência do time contra o Volta Redonda.

Juninho participou de dois lances perigosos. No primeiro, ele disputou com a zaga pelo alto. A bola saiu à direita, com perigo. Depois, o centroavante teve excelente oportunidade para marcar, mas não completou o cruzamento de Arrascaeta.

Com a saída de Gabigol, o Flamengo buscou Juninho no Qarabag, do Azerbaijão. Ele é mais uma opção ofensiva de Filipe Luís, com as características que o técnico deseja para o modelo de jogo.