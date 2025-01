Técnico do Tottenham, Ange Postecoglou responde sobre risco de demissão

Neste domingo, durante coletiva de imprensa do técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, a permanência do grego foi um dos assuntos mais comentados. Após a derrota de virada, em casa, por 2 a 1 para o Leicester City, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o treinador declarou que, apesar de saber que muita gente é contra sua permanência, não tem como saber sobre o seu futuro.

São sete jogos sem vitórias no Campeonato Inglês para o Tottenham, que ocupa a 14ª posição, com 24 pontos, oito acima do Ipswich Town, primeiro time na zona de rebaixamento. Contudo, Postecoglou justifica o baixo desempenho e culpa as lesões que a equipe londrina vem sofrendo, que já ultrapassam 13 desfalques.