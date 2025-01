Técnico da Seleção, Dorival assiste vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbis

Dorival Júnior marcou presença no Morumbis, neste domingo. O técnico da Seleção Brasileira foi ao estádio para acompanhar a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O comandante se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeira se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.