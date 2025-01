São Paulo provoca Corinthians após vitória no Paulistão e título da Copinha

Além disso, o Tricolor fez outra publicação para celebrar a vitória dupla. "Fim de semana Majestoso e sem defeitos em SÃO PAULO!", escreveu o clube.

Classificação e jogos Paulista

Fim de semana Majestoso e sem defeitos em SÃO PAULO! 😄



Copinha ☑️

Paulistão ☑️#FimDeSemanaMajestoso#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bzWdaNWj6R -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2025

Com a vitória desta noite, a equipe do técnico Luis Zubeldía assumiu a liderança do Grupo C do Paulistão, com sete pontos e um jogo a menos em relação aos rivais. O Noroeste está em segundo, com cinco. Novorizontino, com cinco, e Água Santa, com três, completam a chave.

O São Paulo retorna a campo já nesta quarta-feira. O time tricolor enfrenta a Portuguesa, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Corinthians está agendado para o mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 19h45. A equipe do Parque São Jorge mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.