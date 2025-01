São Paulo conta com show de Lucas e Oscar, ganha Majestoso e encerra série de vitórias do Corinthians

Com o resultado, o Tricolor assume a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados. O time, vale dizer, ainda tem uma partida a menos. Do outro lado, a equipe de Ramón Díaz perde a ponta do Grupo A para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos.

O São Paulo retorna a campo já nesta quarta-feira. O time tricolor enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Corinthians está agendado para o mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 19h45. A equipe do Parque São Jorge mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O jogo

O Corinthians apresentou o cartão de visitas logo aos quatro minutos de jogo. Yuri Alberto fez boa jogada pelo lado esquerdo, arrancou até a linha de fundo e rolou para trás, onde Matheus Bidu chegou chutando e mandou a bola para fora, com perigo.

O São Paulo respondeu aos 11 minutos. Luciano recebeu passe de Enzo Díaz perto da entrada da área, girou e bateu com a perna esquerda, mas finalizou por cima do gol defendido por Hugo Souza.