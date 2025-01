Resultados da NBA: James Harden marca 40 pontos e conduz Clippers à vitória

Em confronto de equipes com momentos parecidos, a franquia de Los Angeles venceu e subiu para a sexta colocação da Conferência Oeste, na zona de playoffs, com 26 vitórias. Por sua vez, o Milwaukee Bucks sofreu sua 18ª derrota e se manteve na quarta posição do Leste.

O destaque da partida foi James Harden que, com 40 pontos, alcançou seu terceiro jogo na temporada com essa pontuação ou superior. O armador acertou 12 cestas em 24 arremessos, além de converter os 12 lances livres que teve no duelo.

Os Clippers voltam às quadras nesta segunda-feira, quando visitam o Phoenix Suns às 23h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Milwaukee Bucks enfrenta o Jazz, em Utah, às 23h.

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Em outro jogo da madrugada de domingo na NBA, os Lakers bateram o Golden State Warriors por 118 a 108 em São Francisco. O destaque da franquia de Los Angeles foi Anthony Davis, que marcou um duplo-duplo, com 36 pontos e 13 rebotes. Do lado dos Warriors, Andrew Wiggins anotou 20 pontos.