Portuguesa perde para o Mirassol e segue sem vencer no Paulistão

Passe na medida de Reinaldo para o tapa de Lucas Ramon no contrapé do goleiro da Lusa! Mirassol na frente!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil #Betano pic.twitter.com/qlw7HWavtF

? Paulistão (@Paulistao) January 26, 2025

Com a derrota, a Lusa permanece na última colocação do Grupo B, ainda em jejum, com apenas dois pontos. O Mirassol, por sua vez, assume a ponta do Grupo A com nove pontos, mas ainda depende do resultado do Corinthians.

Pela quinta rodada do Paulistão, a Lusa enfrenta o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu, nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília). Já o Mirassol recebe o Guarani no mesmo dia, às 18h30.

Os gols do jogo

No final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Lucas Ramon recebeu cruzamento rasteiro na grande área e bateu de primeira para colocar o Mirassol em vantagem no marcador.