Lucas exalta elenco do São Paulo e celebra vitória no Majestoso: "Dá confiança"

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Grande destaque do Majestoso, com dois gols marcados, Lucas Moura celebrou o triunfo e valorizou a força do elenco tricolor.

"Não é um jogo qualquer. Sabemos disso. Vale muito. Ganhar do jeito que ganhamos hoje dá confiança. É muito bom. Muito feliz. São jogadores de qualidade (quarteto de ataque), mas para funcionar todos elenco precisam ter qualidade. Temos um elenco muito qualificado competitivo. Estamos buscando o melhor entrosamento e forma. É seguir trabalhando, com pés no chão, para colher frutos no final da temporada", disse à CazeTV.

"O segundo gol foi muito bonito, mas gosto do primeiro também. Acertei o tempo de bola, de cabeça. Entra para galeria dos gols bonitos. Claro que Seleção é um objetivo meu, mas tem muito pela frente. Estamos apenas no começo da temporada. Quem sabe pinta uma oportunidade novamente", completou.