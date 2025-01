Líder, Guarani supera o Noroeste e abre três pontos de vantagem para o Santos no Paulistão

Neste domingo, em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani recebeu o Noroeste no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, venceu por 2 a 0 e abriu três pontos de vantagem para o Santos. Matheus Régis e João Marcelo balançaram as redes para o Bugre.

Com o triunfo, o Guarani chegou aos sete pontos, na primeira colocação do Grupo B, e alcançou uma vantagem de três pontos em relação ao Santos, vice-líder da chave. Já o Noroeste, com a derrota, permaneceu com cinco somados, na primeira posição do Grupo C.

O Guarani volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol. No mesmo dia, mas às 19h30, o Noroeste recebe a Inter de Limeira. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Paulistão.