Giro dos Estaduais: Bahia supera o Porto Sport Club e ingressa na zona de classificação do Baiano

Neste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano, o Bahia recebeu o Porto Sport Club na Arena Fonte Nova, triunfou por 2 a 0 e ingressou no G4 da competição. Everaldo e Erick balançaram as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o Bahia chegou aos cinco pontos, na terceira colocação da tabela, e ingressou na zona de classificação para as semifinais do Estadual. Por outro lado, com o revés, o Porto Sport Club permaneceu com cinco somados, na sexta posição.