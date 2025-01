Garantido nas quartas, Brasil bate a Espanha pelo Mundial de handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol continua com um desempenho impecável no Campeonato Mundial, disputado em Oslo, na Noruega. No início da tarde deste domingo, mais uma vitória espetacular da equipe verde-amarela: 26 a 25 diante da Espanha.

Foi a quinta vitória brasileira em seis jogos no Campeonato Mundial - a quarta consecutiva. Antes de enfrentar os espanhóis, o time sul-americano já estava classificado antecipadamente, de forma inédita, para as quartas de final.