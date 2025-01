Fluminense empata com o Madureira e desperdiça chance de entrar no G4 do Carioca

O Fluminense empatou com o Madureira por 0 a 0 neste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Mano Menezes rodou o elenco, mas o time perdeu a chance de entrar no G4.

Com o empate, o Fluminense soma seis pontos e está na sétima colocação da tabela. Se vencesse, pularia para terceiro, dentro da zona de classificação para a semifinal. Já o Madureira, com cinco pontos, está na décima posição.

Pela próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Madureira visita o Boavista na quinta, às 18h30, em Bacaxá.