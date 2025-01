Em jogo marcado por confusão, Flamengo vence o Vasco e avança à semifinal da Copa Super 8

Quando a situação se acalmou, os jogadores do Cruzmaltino voltaram para a quadra. Com um fim de jogo melancólico, o Flamengo administrou a vantagem contra um Vasco desinteressado e garantiu vaga na semifinal, com uma vitória por 92 a 73.

Saquille Jonson foi o destaque do Flamengo na partida, com 20 pontos, seis rebotes e duas assistências. Pelo lado do Vasco, Rafael Paulichi, com 20 pontos, três rebotes e duas assistência, foi o melhor em quadra.