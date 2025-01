Destaque do Corinthians, Hugo Souza busca superar más lembranças e melhorar histórico contra o São Paulo

Desde que assumiu a meta do Corinthians em 2024, Hugo Souza tem se mostrado uma figura de confiança para a torcida do Timão. No entanto, o clássico contra o São Paulo neste domingo, no Morumbi, traz um desafio especial para o goleiro. Com um histórico de confrontos delicados contra o Tricolor, principalmente ainda quando defendia o Flamengo, o atleta de 25 anos busca virar a página e escrever um novo capítulo no Majestoso.

Com a camisa do Rubro-Negro, Hugo acumulou resultados negativos contra o São Paulo, dentre eles uma partida marcada por grande falha individual que culminou em eliminação do clube carioca.

Se trata da derrota por 2 a 1 no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2020, quando o goleiro tentou driblar o atacante Brenner dentro da sua própria área, mas perdeu o controle da bola, fato que resultou no gol decisivo do Tricolor Paulista.