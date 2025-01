Desde 2021, Calleri marcou gols em todos os anos contra o Corinthians; confira

O atacante Calleri, do São Paulo, tem sido um problema para o Corinthians. Isso porque o atleta vem marcando gols em todos os anos contra o rival, desde 2021.

O primeiro tento aconteceu no dia 18 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 1 a 0, no Morumbis.

Já em 2022, Calleri balançou as redes em dois clássicos. No primeiro, realizado no dia 5 de março e válido pela décima rodada do Paulistão, marcou o gol com menos de um minuto e garantiu mais um triunfo ao Tricolor. Já o segundo tento do ano contra o Corinthians saiu no dia 22 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo, realizado na Neo Química Arena, terminou empatado em 1 a 1.