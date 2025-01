Com gol de Coutinho, Vasco faz quatro na Portuguesa e vence segunda seguida no Carioca

O Vasco emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina venceu a Portuguesa por 4 a 1, em São Januário, pela quinta rodada do Estadual, com destaque para a determinação e faro de artilheiro de Vegetti e pelos bonitos gols de Philippe Coutinho e Paulo Henrique.

Após largar com três empates com o time alternativo, o Vasco vence duas seguidas com o grupo principal, agora soma nove pontos e está na terceira colocação do Carioca. Já a Portuguesa, com seis pontos, está na sétima colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o líder e sensação Maricá, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário. Já a Portuguesa visita o Volta Redonda, também na quarta-feira, às 20h30, no Raulino de Oliveira.