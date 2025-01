Clássico entre São Paulo e Corinthians é adiado para as 19h por conta de forte chuva

Por volta das 18h, funcionários do Morumbis começaram a passar um rodo na região da grande área para ajudar a secar o gramado. A drenagem do campo também passou a funcionar a partir do momento que a chuva deu uma trégua. A grama ainda apresenta algumas poças, mas já está em melhores condições a cerca de 45 minutos para a bola rolar.

Gramado do Morumbis ficou completamente alagado por conta da chuva desta tarde em São Paulo

Vindo de uma vitória sobre o Guarani, o São Paulo ocupa a terceira posição do Grupo C, com quatro pontos somados, um a menos que Noroeste e Novorizontino.

O Corinthians, por sua vez, está em segundo do Grupo A, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol é o líder, com a mesma pontuação. O Timão derrotou o Água Santa na rodada passada, por 2 a 1.

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco jogos diante do Corinthians. A última derrota em um Majestoso aconteceu no dia 25 de julho de 2023, quando a equipe alvinegra venceu por 2 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, são quatro vitórias do Tricolor e um empate.