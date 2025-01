Carpini comemora evolução do Vitória em goleada

O Vitória conseguiu uma vitória confortável no duelo contra o Colo Colo pelo Campeonato Baiano. O resultado de 4 a 1 deixou o técnico Thiago Carpini satisfeito em relação à evolução apresentada pelo time neste início da temporada 2025.

Na classificação do Estadual, o Vitória soma 8 pontos, fruto de duas vitórias e dois empates. A próxima semana reserva uma agenda importante para o clube, com o duelo contra o Jacobina na quarta e o esperado clássico diante do Bahia no sábado.