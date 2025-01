Caixinha exalta Tiquinho após estreia e cita benefícios para o Santos

Tiquinho foi acionado aos 16 minutos do segundo tempo, logo após o gol marcado pelos mandantes. Ele atuou ao lado de Luca Meirelles, centroavante titular no jogo.

"No momento em que entrou, foi quando tomamos o gol, tínhamos que correr riscos. Entendemos que seria necessário ter outro tipo de presença. Ele queria participar do jogo, ajudar a equipe a encontrar o caminho do gol, que a equipe fosse para frente", analisou Caixinha.

Tiquinho foi anunciado pelo Santos na última sexta-feira, mas já treinava com o grupo desde o dia 12 de janeiro. Ele assinou um contrato válido até o fim de 2027.

Com o atacante à disposição, o Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano tem quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro e recebe o Noroeste neste domingo. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.