Brasil e Quênia levam a melhor na 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo

Em sua terceira edição na Zona Leste, a Meia Maratona Internacional de São Paulo mostrou sua força mais uma vez, reunindo milhares de corredores de todo o país e também do exterior. A temperatura amena ainda colaborou para que os inscritos nas três distâncias - 21,09 km, 10 km e 5 km - pudessem enfrentar o percurso desafiador na região de Itaquera.

Na disputa masculina, três dos grandes favoritos ao topo do pódio, Kosgei, Fábio e Moses, conseguiram se distanciar dos demais e proporcionaram. Depois de um trecho correndo juntos, Kosgei, de 31 anos, conseguiu abrir vantagem sobre Fábio a partir do km 11 e seguiu na ponta até o final para garantir o bicampeonato da prova.

O bicampeão Nicolas Kosgei destacou o percurso e disse estar contente com o resultado, que também servirá como preparação para a Maratona Internacional de São Paulo, em abril. "A corrida foi boa e, por algum tempo, corri ao lado do Fábio. Mas estava bem preparado e consegui impor um ritmo mais forte para vencer. Ter corrido no ano passado acabou ajudando e, por isso, mesmo com um percurso de subidas e descidas, para mim, foi ok. Agora estou me preparando para a Maratona Internacional de São Paulo,", afirmou.

Fábio apontou o bom início de temporada. "Muito feliz por entrar o ano com esse resultado tão importante. A prova foi pesada e com adversários fortes, mas fui para cima e buscando o meu melhor, como sempre faço. A partir do km 11, ele atacou e não consegui acompanhar. Mas foi muito bom", afirmou o corredor baiano.

No feminino, Amanda teve mais facilidade. Mesmo tendo iniciado a prova ao lado da queniana (QUE), no km 3 ela só fez abrir até a chegada, colocando mais de três minutos de vantagem para a segunda colocada, sua conterrânea Larissa Quintão.

"Começar o ano vencendo é muito bom. Superei meus limites e meus desafios e estou muito feliz pela conquista, pois é a distância de que mais gosto. O percurso e o clima ajudaram muito nessa vitória. Só tenho a agradecer à organização e ao apoio da minha família e apoiadores", declarou a vencedora de 2024.