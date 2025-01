Barcelona goleia Real Madrid no feminino e deixa provocação

O Barcelona está em grande fase nos confrontos diante do Real Madrid. Neste domingo, o time da Catalunha arrasou o rival na disputa do título da Supercopa da Espanha de futebol feminino.

Com as atletas inspiradas, o Barcelona venceu o adversário por 5 a 0 e comemorou o título. Os gols do triunfo foram de Pajor (2), Hansen, Guijarro e Putellas.