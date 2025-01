Virou Alemanha? Barcelona faz 7 a 1 no Valencia com gol de Raphinha

Virou passeio? Neste domingo, o Barcelona goleou o Valencia por 7 a 1, com direito a bela atuação e gol de Raphinha, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Além do brasileiro, Ferran Torres, Fermín López (2), De Jong, Lewandowski e Cesar Tarrega (contra) também marcaram. Hugon Duro fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Hansi Flick, que vinha de quatro partidas sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas, voltou ao caminho dos triunfos na competição. Assim, chegou a 42 pontos, sete a menos em relação ao líder Real Madrid, e retomou a terceira colocação. Do outro lado, o Valencia se complicou ainda mais na tabela. O time ficou estacionado em 19º, com apenas 16 somados.

O Barcelona retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra a Atalanta, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Do outro lado, o Valencia encara o Celta de Vigo no próximo domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 12h15, no Mestalla.