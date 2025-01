Augusto acusa Tuma de articular golpe no Corinthians e ataca: "Querem roubar a cadeira na mão grande"

Os bastidores políticos do Corinthians seguem pegando fogo. Neste domingo, após a derrota do Timão para o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, o presidente Augusto Melo voltou a atacar o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, e o acusou de articular um golpe.

Augusto afirmou que Romeu Tuma está lhe traindo e que membros da oposição querem "roubar a cadeira da presidência na mão grande". Ele, porém, garantiu que isso não irá acontecer e prometeu fazer revelações sobre o presidente do Conselho nesta semana.

"Ele [Romeu Tuma] deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se estou aqui, é porque sou predestinado. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Primeiro que ele não é meu amigo, não frequento a casa dele e nem ao contrário. Quem elegeu ele fui eu, e ele está me traindo. Está traindo o Corinthians. Está pedindo para ir nos programas, dar entrevistas, para manchar o nome do Corinthians. Enquanto isso, eu estou preocupado em trazer receitas para tirar o clube dessa situação. É isso que eles deviam fazer. Mas eles querem dar um golpe e roubar a cadeira da presidência na mão grande, mas não vão conseguir. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, nunca ganharam uma eleição. Vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou, essa semana será divulgada muitas coisas, vocês vão ficar assustados. Vocês vão saber. Estão menosprezando todo mundo, dizendo que nós somos ralés. Não aguentamos mais isso, está toda a opinião pública pedindo para esse cara sair, ele não tem mais condições, não tem moral. Já contaminou todos os processos, mostrou a parcialidade dele. Como um cara desse pode presidir o Conselho do Corinthians?", questionou o mandatário.