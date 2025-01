Atacante do Brasil acusa goleiro da Bolívia de racismo no Sul-Americano sub-20

Neste domingo, o Brasil enfrentou a Bolívia pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20, disputado na Venezuela, e venceu por 2 a 1. Após o apito final, o atacante Rayan alegou ter sido chamado de "mono", que significa macaco, em espanhol, e visto Fabián Pereira, goleiro da seleção adversária, imitar um macaco em sua direção.

Logo depois do ocorrido, o atleta brasileiro, ao lado do restante do elenco e da comissão técnica, denunciou a atitude discriminatória aos árbitros da partida.

"É repugnante assistir novamente atos de racismo contra um atleta. Racismo é crime e vou sempre me solidarizar. Não podemos normalizar. Estamos tomando medidas efetivas para punir os responsáveis com rigor", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.