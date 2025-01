Argentino Dybala renova com Roma até 2026

Na Roma desde 2022, Paulo Dybala retomou a boa fase na equipe da capital italiana. Após sair sem custos da Juventus, no final do seu contrato, o atacante argentino quase foi para a Internazionale e esteve próximo do Tottenham, mas preferiu assinar com o time romanista.

Peça fundamental do esquema de jogo de Ranieri, o atacante argentino soma 102 partidas pelo clube e contribuiu com 39 gols e 21 assistências. Apesar de ter experiência no futebol italiano após atuar na Juventus entre 2015 e 2022, a forma física do atleta preocupava a Roma, que exigiu uma cláusula de partidas disputadas para a renovação.

Porém, mesmo com a renovação, Dybala tem multa rescisória baixa. Galatasaray, Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool observaram o jogador e preparavam oferta antes de o vínculo ser renovado. Com a permanência do atleta, times observam o atacante argentino para a próxima janela, em junho.