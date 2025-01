Árbitro expulsa nove jogadores após o apito final do Atletiba

Neste sábado, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, Coritiba e Athletico-PR se enfrentaram no Couto Pereira e empataram por 0 a 0. Durante o jogo, dois atletas foram expulsos (Léo, do Furacão, e Felipe Guimarães, do Coritiba). No entanto, após a partida, foram relatados em súmula mais nove cartões vermelhos.

Atletas dos dois times discutiram e trocaram provocações desde o início do duelo. Aos 28 do primeiro tempo, o zagueiro Léo recebeu seu segundo cartão amarelo após uma dividida com Lucas Ronier e deixou o Athletico-PR com um a menos.

Aos 46 da etapa complementar, Felipe Guimarães parou um contra-ataque do Athletico-PR com um carrinho e também acabou expulso pelo segundo cartão amarelo. Logo depois do apito final, houve mais confusão entre jogadores e comissão técnica de ambas as equipes, sendo necessária intervenção da polícia.