Apesar da goleada contra a Portuguesa, Vegetti afirma que Vasco "tem muito a melhorar"

Contra a Portuguesa, Vegetti mostrou determinação e pressionou o goleiro Bruno, que chutou em cima do artilheiro do Vasco. A bola explodiu no centroavante e foi para o gol, abrindo o placar no primeiro tempo. Depois, na etapa final, Vegetti mostrou faro de artilheiro e completou cruzamento da direita, fechando o placar em 4 a 1.

Na última quinta-feira, no primeiro jogo do time principal do Vasco, Vegetti fechou a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira. Ele tem três gols no Carioca e está empatado no topo da artilharia do torneio com Zé Vitor, do Boavista, Carlinhos, do Flamengo, e Walber, do Maricá.

Com a goleada deste domingo, o Vasco pulou para nove pontos e para a terceira colocação do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o líder Maricá, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário.