Análise: testes de Caixinha não dão resposta, e Santos vê jogo aéreo virar pesadelo

As novidades, porém, não deram as respostas que o treinador gostaria. Dentro de campo, o elenco apresentou um futebol lento e pobre. Foram pouquíssimas chances criadas. Os jogadores não souberam explorar os espaços do lanterna do Estadual.

Para piorar ainda mais a situação, o Santos voltou muito desligado para o segundo tempo. Nem mais toques de lado a equipe estava sendo capaz de fazer. O Velo Clube cresceu em meio a este cenário e soube explorar muito bem a maior fraqueza dos rivais: o jogo aéreo.

Todas as bolas alçadas na área eram um pesadelo para os alvinegros. Gabriel Brazão até tentou evitar o revés com alguns milagres, porém chegou um momento em que ele nada mais pôde fazer.

Não importa qual zagueiro esteja em campo, os quatro que foram usado por Caixinha até o momento demonstraram dificuldades no quesito. Em Rio Claro, a dupla foi Luisão e Luan Peres. Os dois cometeram erros cruciais.

O Alvinegro Praiano está sofrendo pelo alto desde o jogo treino contra o Athletic-MG. Em todos os jogos do Paulistão, os rivais criaram pelo menos uma chance clara em jogadas aéreas.

Caixinha precisa corrigir essa falha o quanto antes. O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).