Abel aproveita Paulistão para observar jogadores e deve continuar rodando elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira tem aproveitado a reta inicial do Campeonato Paulista para definir com quem poderá contar ou não no Palmeiras em 2025. O treinador promoveu um rodízio no elenco nas primeiras rodadas do Estadual e deve continuar observando jogadores nas próximas partidas.

No início da competição, Abel e a comissão técnica portuguesa decidiram dividir o plantel alviverde em dois grupos. Ambos contam com jogadores considerados titulares, reservas e garotos da base. O primeiro deles foi utilizado na primeira e na terceira rodada do Paulistão, enquanto o segundo foi a campo no segundo e no quarto compromisso.

Este período serve para o comandante avaliar alguns atletas mais jovens que foram recém-promovidos da base, como o zagueiro Benedetti, o meio-campista Allan e os atacante Luighi e Thalys.