Vasco x Portuguesa-RJ: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

O duelo deste domingo será um confronto direto por um lugar no G4, uma vez que a Lusa ocupa a quarta posição, com os mesmos seis pontos do time de Fábio Carille. Com duas vitórias e duas derrotas, contra uma vitória e três empates, a Portuguesa supera o Cruzmaltino na tabela.

Se vencer, o Vasco pode terminar a rodada na terceira posição, caso o Nova Iguaçu sofra um revés diante do Boavista na próxima segunda-feira.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PORTUGUESA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 26 de janeiro de 2025