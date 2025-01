Seleção Brasileira sub-20 encerra preparação para enfrentar a Bolívia pelo Sul-Americano

Já os atletas que atuaram na goleada por 6 a 0 sofrida contra a Argentina permaneceram no hotel para recuperação física.

Após o vexame contra a Albiceleste, também no Estádio Misael Delgado, Ramon Menezes deixou o comando da Seleção Brasileira sub-20. Com o resultado, a Amarelinha caiu para a última colocação do Grupo B. Apesar de também ter perdido, a Bolívia supera o Brasil no saldo de gols.