São Paulo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico válido pelo Paulistão

O São Paulo ocupa 2ª posição do grupo C, com quatro pontos somados, um a menos que o líder Noroeste. O duelo contra a equipe de Campinas, na última quinta-feira, marcou o primeiro jogo do elenco principal do Tricolor na competição, depois dos amistosos no exterior.

Para o clássico, o treinador Luis Zubeldía deve repetir a escalação que derrotou o Guarani, mantendo força máxima. O treinador segue sem contar com o volante Luiz Gustavo, que fraturou o quarto dedo do pé esquerdo na pré-temporada.

Diante do Corinthians, o São Paulo defende uma invencibilidade de cinco jogos diante do rival. A última derrota em um Majestoso aconteceu no dia 25 de julho de 2023, quando o Timão venceu por 2 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, são quatro vitórias do Tricolor e um empate.