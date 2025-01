São Paulo finaliza preparação para clássico contra o Corinthians; veja provável escalação

Zubeldía deve repetir a escalação do jogo contra o Guarani, que marcou a estreia do São Paulo no Morumbis em 2025. Assim, o Tricolor deve ser escalado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Com o triunfo sobre o Bugre, o São Paulo conquistou a primeira vitória e pulou para a segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos, um a menos em relação ao Noroeste.